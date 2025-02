Heb je last van de griep? Dit kun je er volgens kruidenvrouw Trudy tegen doen

De in 1945 geboren Trudy van Diepen-Stam werkte als docente kinderverzorging, opvoeding en creativiteit. In de jaren '90 besluit ze een opleiding voor kruidengeneeskunde te volgen. Na haar studie stort Trudy zich in de kruidenwereld, waar ze naast haar werk als docente lezingen geeft en in de eigen kruidentuin natuurmedicijnen maakt. Dit zijn haar tips tegen griepklachten.

1. Gebruik kruidengeneesmiddelen:

"Wat ik aanraadt, is Echinacea, dat werkt heel goed. Elk uur een paar druppels. Deze stof zorgt voor wat meer witte bloedlichaampjes."

2. Drink vlierbessensap:

"Als je een lage koorts hebt, wat ook niet goed is, dan verhoogt het je temperatuur. Heb je last van hoge koorts, dan zorgt het voor een lagere lichaamstemperatuur. Maar dan moet je wel het sap even verwarmen."

3. Plak een knoflook onder je voet:

"Wat ook heel goed werkt bij hoge koorts en je geen paracetamol wilt slikken, is een knoflook doorsnijden en onder je voet plakken met een pleister. Want weet je wat dat doet? Die haalt de warmte uit het hoofd. En bij kinderen is het helemaal aan te raden om dit te doen. Want koorts mag bij kinderen niet te hoog zijn."

4. Maak thee van braambladeren:

"Heb je last van overgeven of diarree hebt, is er vast wel wat braamblad in de buurt. Maak hier

thee van, want dat stopt het."

5. En wees vooral lief voor jezelf:

"Dit is heel belangrijk. Je bent vaak aan het mopperen op jezelf. Dat zeg je niet tegen een kind dat ziek is. Die vertel je lekker op de bank te gaan liggen, of televisie te kijken. Maar voor jezelf ben je hard. Dus je moet echt heel zacht voor jezelf zijn."