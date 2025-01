Live NH Sport: topper voor FC Volendam in Den Bosch en Telstar naar Leeuwarden

FC Volendam ontstemd: lastminute buscombi uitsupporters

FC Volendam is donderdagmiddag verrast met de mededeling dat de geplande auto/buscombi voor het uitduel tegen FC Den Bosch van tafel is geveegd. Dit besluit is genomen door de lokale driehoek van 's Hertogenbosch. FC Volendam betreurt de gang van zaken rondom deze beslissing.

FC Volendam heeft in een vroeg traject meerdere vooroverleggen gehad met FC Den Bosch en de lokale driehoek van 's Hertogenbosch. In deze overleggen is gesproken over een auto/buscombi. Vanuit 's Hertogenbosch zou hier nog op worden teruggekomen. Dit is echter niet gebeurd, totdat FC Volendam donderdagmiddag om 17.30 uur het bericht ontving dat er een verplichte buscombi zou gelden. Circa vijftig supporters van FC Volendam zouden vrijdagavond 31 januari met de auto afreizen richting Noord-Brabant. Wij hebben supporters de keuze gegeven om alsnog met de bus mee te reizen naar De Vliert.

FC Volendam betreurt de beslissing, het tijdstip van de beslissing en de manier waarop deze is genomen. We hopen dat onze supporters die de dupe zijn geworden, onze club middels een buscombi nog steeds willen steunen in 's Hertogenbosch. Daarnaast wil FC Volendam de getroffen supporters bedanken voor hun begrip en medewerking.