Dichter bij het nieuws: 'Muziek voor alle kinderen'

Schrijver en dichter Cees de Baare (71) is geboren en getogen in IJmuiden. Op deze plek leest hij wekelijks een gedicht voor, geïnspireerd op een nieuwsbericht uit de IJmond. Cees staat deze week stil bij de zoektocht naar blaasinstrumenten in Heemskerk. Met de inzameling wil het Cultuurhuis het voor alle kinderen mogelijk maken een instrument te leren bespelen.