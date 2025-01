Hongaarse hooligans vermomd als stewards bestormen AZ-vak

Volgens de ooggetuige zijn enkele van deze 'stewards' door bevriende supportersgroepen geïdentificeerd als hooligans van de Hongaarse club. Op internet circuleren beelden van de vechtpartij in het uitvak. "Het was echt heel naar om naar te kijken."

ME zet traangas in

Uiteindelijk grijpt de ME in en dringt ook het uitvak binnen om een einde te maken aan de vechtpartij. Daarbij wordt traangas ingezet. Toen de rust was teruggekeerd, hield de ME tot het laatste fluitsignaal de wacht rond het uitvak.

Na afloop van de wedstrijd moeten de Alkmaarders lang wachten voordat ze het stadion mogen verlaten. Wanneer het zover is, mogen ze slechts in groepjes van vijftig naar buiten, onder strikte begeleiding van de ME. Buiten worden ze gefilmd en gecontroleerd op verwondingen aan hun handen, als mogelijke aanwijzing dat ze hebben gevochten.

Supporters krijgen het advies direct naar hun hotel terug te keren. "Dit was wel een grote smet op de trip," blikt een meegereisde supporter terug.

AZ heeft in een statement laten weten het 'buitensporig gewelddadige optreden van de lokale stewards te veroordelen'. De directie zou tijdens de wedstrijd al melding hebben gemaakt van het geweld bij Ferencváros, de lokale politie en de UEFA. De club rekent op een 'grondig onderzoek'. In afwachting daarvan wil AZ verder niet reageren op aanvullende vragen.