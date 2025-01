Waarom deelt politie foto's en namen van de verdachten van de kunstroof?

'Bijzonder uitzonderlijk'. Zo noemt kunstdetective Arthur Brand de bekendmaking van de twee verdachten uit Heerhugowaard gisteren. Volgens minister van Justitie Van Weel kregen de twee verdachten de keuze: "Of vertellen waar de schatten zijn, of hun namen zouden bekend worden." Ze kozen voor het laatste.

"Een uitermate domme actie", aldus Brand. Hij schat in dat als de verdachten zeggen waar de schatten zijn, dit hun straf misschien wel kan halveren.

De ontwikkelingen in de zaak rondom de kunstroof volgen elkaar in rap tempo op. Dinsdagavond werd bekend dat de drie verdachten vermoedelijk uit Noord-Holland afkomstig zijn. De volgende dag, woensdag, maakte de politie bekend dat drie personen uit -en in- Heerhugowaard waren opgepakt. Gisteravond publiceerde de politie foto's en namen van twee van de reeds aangehouden verdachten.

Waar is de geroofde goudschat?

Het is en blijft speculeren. Eén ding is volgens detective Brand wel een duidelijk: er is nog geen zicht op de gestolen kunst. "Dit is zo uitzonderlijk. Als ze wisten waar het goud was, hadden ze deze stap nooit mogen zetten."

Volgens Robert van den Bergh (55), voorzitter van de branchevereniging voor privédetectives, speelt ook tijd een cruciale rol in deze zaak. "Het is van groot belang te voorkomen dat de schatten de Nederlandse grens overgaan. Zodra dat gebeurt, verliest de politie haar greep op het onderzoek en wordt het veel moeilijker om de kunst terug te vinden."

Het geopolitieke aspect weegt zonder twijfel mee in de overwegingen van de politie, aldus Van den Bergh. “De internationale druk uit Roemenië zal aanzienlijk zijn. De kunst is voor hun wat voor ons de nachtwacht is.”