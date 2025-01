Nóg een kunstroof: beeld gestolen uit tuin van Haarlemse kerk

"Ik was in shock toen ik het hoorde", vertelt Marcel Borst, de zoon van de kunstenaar Cornelis Borst die het werk in 1966 schonk aan de kerk. "Het heeft er sindsdien 57 jaar lang gestaan zonder enige problemen, en nu is het weg."

Hoewel Marcel niet meer in Schalwijk woont, maakt hij nog regelmatig een omweg om even bij het kunstwerk te kijken. In 2007 werkte hij samen met zijn oudere broer drie dagen lang keihard om het beeld te restaureren. Nu zijn zowel zijn vader als zijn broer er niet meer, wat de diefstal extra wrang maakt. "Mijn vader was als een mentor voor mij. De roos is echt een herinnering wat hij allemaal kon."

Bronzen uitstraling

De Mystieke Roos, zoals het kunstwerk heet, is een beeld van zo'n 70 centimeter hoog en 50 centimeter breed. De roos bestaat uit meerdere lagen die de moederschoot en de verlosser symboliseren, wat aansluit op de naam van de kerk: De moeder van de verlosser.

Ondanks dat het kunstwerk compleet van staal is gemaakt, heeft het een bronzen uitstraling, vertelt Herrie Weber van het Kerkbestuur. "Met de gestolen gouden helm uit Assen in gedachten, zullen ze gedacht hebben dat ze dit ook wel konden omsmelten."

"Qua materiaal hebben ze dan de kat in de zak", vult Borst aan. Het kunstwerk heeft vooral veel symbolische en emotionele waarde, benadrukken ze beiden. "Maar nu is er alleen nog een lege sokkel over", betreurt Borst. "Mensen moeten gewoon met hun vingers van kunstwerken afblijven."

Het kerkbestuur laat weten aangifte te hebben gedaan. De politie gaat onderzoek doen naar diefstal.