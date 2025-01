Met Jerson Cabral haalt FC Volendam de volgende gratis routinier in huis

Nadat Bastia failliet ging, voetbalde hij nog voor Levski Sofia, Pafos FC, Ionikos en PS Kalamata in Griekenland. Na het vertrek bij Kalamata was Cabral clubloos. Sinds begin januari trainde hij daarom mee bij FC Volendam. De koploper in de eerste divisie versterkte zich onlangs ook met Vurnon Anita.

Oorlogssterkte

Technisch directeur Patrick Busby ligt het vastleggen van Cabral toe. "Het op oorlogssterkte houden van de selectie in de strijd om promotie is van belang. Na het vertrek van Quincy Hoeve naar Jong Sparta Rotterdam hebben we ervoor gekozen om Cabral op amateurbasis toe te voegen aan de selectie. Zodoende zijn de aanvallende posities in de selectie in balans."

FC Volendam neemt het vanavond op tegen FC Den Bosch. De ploeg van trainer Rick Kruys gaat aan kop in de eerste divisie en treft de nummer vier van de ranglijst. Het duel is live te volgen op NH Radio en via ons liveblog.