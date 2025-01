FC Volendam schrijft zwarte cijfers, maar financiële zorgen zijn nog niet weg

De cijfers komen niet als een verrassing. Aanleiding voor de bestuurscrisis van ruim een jaar geleden was onenigheid over het gevoerde financiële beleid. Volendam schroefde in de periode Jan Smit/Wim Jonk de uitgaven fors op om de sprong naar de eredivisie te kunnen maken. Met succes, want de Volendammers promoveerden in 2022.

Toptransfer Van de Ven

Alleen bleek het huishoudboekje slechts sluitend te krijgen als er ook voldoende transferinkomsten tegenover zouden staan. Dat lukte toen oud-speler Micky van der Ven op de laatste dag van de transferwindow in 2023 een miljoenentransfer van Wolfsburg naar Tottenham Hotspur maakte. Volendam had eerder bij de verkoop van de verdediger aan de Duitse club een doorverkooppercentage bedongen. Ook de transfers van Carel Eiting aan FC Twente en Derry John Murkin (Schalke 04) leverden de club vergoedingen op die in dit boekjaar konden worden opgenomen.