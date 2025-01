Niels krijgt NL Alert over eigen bedrijf tijdens grote brand in Medemblik

Hij vervolgt zijn verhaal: "Maar door de hitte is het dak blijkbaar gaan knallen. Dat leek op het geluid van vuurwerk. Toen ik dichterbij kwam, zag ik het al. Dan ontkom je er niet meer aan. Toen ik aankwam, stond de hele loods al in de fik, van vóór tot achter. Ik heb nog een tijdje staan kijken, maar je kunt niets doen." Het is voor hem gissen naar de oorzaak van de brand.

Buren van naastgelegen loodsen haalden deze zoveel mogelijk leeg. Vrachtwagens, oldtimers en andere spullen werden in veiligheid gebracht. Door de inzet van de brandweer is de brand niet overgeslagen.

'Gelukkig is iedereen gezond'

Manshanden: "We hebben hier geen ervaring mee, dus het is even kijken hoe het allemaal gaat lopen. Het is hopen dat het allemaal op zijn pootjes terechtkomt. Deze hal stond al op de nominatie om vervangen te worden, dus misschien is het wel een teken", zegt hij met een knipoog. "Gelukkig is iedereen gezond, daar gaat het uiteindelijk om."

Bekijk de dronebeelden van de brand gisteravond: