Drie verdachten aangehouden voor meerdere explosies

Rond 08.30 uur vanmorgen ging een explosief af voor de deur bij een woning aan de Broekbos. De knal veroorzaakte behoorlijk wat schade aan de voorkant van de woning. Niemand raakte gewond.

Even daarvoor, rond 07.15 uur, vond een explosie plaats aan de Acacialaan in Baarn. Ook dit explosief veroorzaakte veel schade.

Getuigen van de explosie in Baarn hebben na de knal een auto weg zien rijden, laat de politie weten. Ruim een uur later meldden ook getuigen uit Kortenhoef zich bij de politie. Ook daar zagen omwonenden een auto wegrijden, die leek op de beschrijving van het voertuig in Baarn.

De politie startte direct een zoektocht en kon later op de A27 de auto die de getuigen omschreef aan de kant zetten. De drie mannen in de auto zijn aangehouden.