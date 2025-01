Bergen kan op zoek naar nieuwe burgemeester: Voskuil vertrekt per direct

Lars Voskuil verloor in oktober de steun van de gemeenteraad nadat aan het licht kwam dat een voormalig wethouder buiten zijn boekje zou zijn gegaan. Voskuil wist daarvan, maar liet het op zijn beloop. De gemeenteraad diende daarna unaniem een motie van wantrouwen tegen hem in. Sinds 25 oktober is hij met verlof.

Marjan van Kampen was sindsdien waarnemend burgemeester in Bergen.

Weg vrij voor nieuwe burgemeester

Lars Voskuil concludeert donderdag dat zijn rol is uitgespeeld in Bergen. Hij heeft Koning Willem-Alexander gevraagd heeft hem per 1 februari ontslag te verlenen uit zijn ambt als burgemeester van Bergen, schrijft mediapartner Streekstad Centraal.

Met het ontslag van Lars Voskuil is de weg vrij voor de gemeenteraad om op zoek te gaan naar een vervanger.