TV tune-componist Stephen Emmer overwint oorziekte door een prachtig klassiek album te maken

'Beste wat ik gemaakt heb'

Toen het werken als gevolg van de oorziekte steeds moeilijker werd, was Stephen een periode erg somber. Maar hij wist zich te herpakken en begon met het schrijven van een album vol rustige, filmische klassieke muziek.

De componist nam de muziek op met een orkest in de Abbey Road Studios in Londen, bekend van the Beatles. Het album noemde hij Mount Mundane en gaat over het overwinnen van tegenslag en de zoektocht naar geluk. "Het was net als iemand die een been verliest en dan hard gaat trainen voor de Paralympische Spelen om een medaille te winnen", vertelt Stephen. "Dit is gek genoeg het beste wat ik in mijn carrière gemaakt heb denk ik."

Waardering voor het album komt er uit alle hoeken van de wereld. Van mensen die schrijven dat ze zich herkennen in de strijd om tegenslag te overwinnen of mensen die het gewoon mooie muziek vinden. Mount Mundane werd ook bekroond met de Global Music Award. "Ik heb een album gemaakt met rustige muziek die zeker niet saai is", vertelt Stephen. "En het is ook geschikt voor mensen met gehoorproblemen."