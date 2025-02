Waarom gestolen schilderij nog steeds niet terug is in Hoorn, maar in Pools kasteel ligt

Het Bijbels tafereel 'Rebecca en Eliëzer' uit 1627 is dus nummer 6. En aangezien Polen ook in de Europese Unie zit, was de verwachting dat het kunstwerk snel terug zou keren. In november zei de Nederlandse politie nog: "We hopen dat het voor het eind van het jaar is opgelost."

Kunstwerk opgeslagen in Pools kasteel

Dat geldt ook voor het Westfries Museum zelf. Daar hadden ze eigenlijk verwacht dat het schilderij in december al terug zou zijn. Toch ligt het nog steeds opgeslagen in het Koninklijke Kasteel van Wawel in Krakau. Vanuit meerdere kanten is er toch wel verbazing waarom het zolang duurt.

Tekst gaat verder onder de foto.