Bjorn lokt boete zelf uit, maar moet hem van de rechter toch betalen

Gewraakt

Helaas voor Bjorn gaat de rechter niet mee in zijn betoog. De helmplicht geldt ook voor de snorfiets en hij moet de boete van 100 euro gewoon betalen. Verbaasd is Bjorn niet. "Het zat eraan te komen. Maar er klopt helemaal niks van."

De Purmerender is niet van plan om zich erbij neer te leggen. Hij laat weten dat hij de rechter heeft gewraakt. Welke weg hij verder nog wil bewandelen, is hem nog niet helemaal duidelijk. "Inmiddels heb ik ook contact gezocht met een advocaat. Ik kan niet in hoger beroep gaan want de boete is te laag."

In onderstaande video legt Bjorn uit waarom hij vindt dat je op een snorfiets geen helm hoeft te dragen.