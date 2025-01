AZ in Europa League wéér tegen Galatasaray; Ajax tegen Belgische Union Sint-Gillis

Ajax tegen Union Sint-Gillis

De tegenstander van Ajax, Union Sint-Gillis, is een relatieve nieuwkomer op het Europese toneel. De club uit Brussel was weliswaar elf keer de beste club van België, maar dat was wel in het zwart-wit tijdperk. De laatste titel werd in 1935 behaald. Union degradeerde in 1973 uit de hoogste afdeling en keer pas vier jaar geleden weer terug, Sindsdien strijdt de club elk jaar mee om de titel. Twee keer eindigde Union als eerste in de reguliere competitie, maar ging de landstitel in de play-offs aan de neus van de Brusselaars voorbij.

Het huidige elftal staat op de derde plaats in de competitie met een flinke achterstand op Genk en Club Brugge, maar nét voor Anderlecht. Voormalig AZ-speler Sébastien Pocognoli is de trainer/coach. Hij droeg tussen 2007 en 2010 het shirt van AZ en bezorgde met zijn landgenoten Maarten Martens en Moussa Dembélé de Alkmaarders in 2009 de landstitel

Tekst gaat verder onder de foto.