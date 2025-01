Ingang portiekflat aan diggelen na explosie in Slotervaart, twee aanhoudingen

Zo is de centrale toegangsdeur er volledig uitgeblazen. Ook liggen er glasscherven, delen van een brievenbus, de intercom en stukken plafond op straat.

De politie heeft op de plek van de explosie onderzoek gedaan.

Eerdere explosies

Het is de derde nacht op rij dat er ergens in de stad een explosief afgaat. Gisteren gebeurde dat in een flatgebouw aan de Leksmondhof in Zuidoost. Drie woningen raakten daarbij beschadigd. Een nacht eerder was een woning aan de Karel Doormanstraat in West het doelwit.