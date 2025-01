Minder cyberpesten en meer gewenning: 1 jaar telefoonverbod op middelbare scholen

Andere scholen in de stad onderschrijven het enthousiasme van Zandbergen, al is het handhaven op meer plekken een discussiepunt. Alle van Steenis van Montessorischolen Amsterdam: "Als leraar moet je ingrijpen en door telefoonverbod hebben ze nu rugdekking van het bestuur om te handhaven. Dat is zo ontzettend fijn." Niet alle scholen hanteren dat 'totaalverbod'. Bert Schuller van het St.-Ignatiusgymnasium ziet het probleem, ondanks de voordelen, verschuiven: "Naar laptops en smartwatches. Dat kun je niet goed handhaven, maar gelukkig is dat ook sneller op te merken als docent."

Bovenbouwers mogen wel

Klassen in de onderbouw hebben streng beleid, maar voor de bovenbouwklassen werkt het anders op het Vossius. "Die stoppen hun telefoon aan het begin van iedere las nog in telefoonzakken aan de muur." In de pauze hebben zij nog wel hun telefoons bij zich. "Dat wilden we doen om de overgang naar een vervolgopleiding zachter te maken", vertelt de rector. Maar inmiddels denkt de school erover om ook voor die klassen een algeheel verbod in te voeren.

"Ik vind het soms wel oneerlijk als ik oudere kinderen wel op hun telefoon zie", vertelt een eersteklasser. Een groepje meisjes uit klas vier moet er niet aan denken om hun telefoon weer in te leveren: "We hadden dit vorig jaar nog, het is echt een verlossing dat dat voorbij is. Ik wil me soms ook gewoon even kunnen afzonderen en niet aan school hoeven denken", vertelt een van de meisjes.

De rector plaatst wel een kanttekening bij al deze maatregelen: "Het moet ook thuis doorgevoerd worden. Want zodra kinderen na school alleen maar op hun telefoon zitten en ouders geen actie ondernemen, dan werkt het nog steeds niet optimaal."