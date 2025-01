Zakaria Eddahchouri kan lokroep Deportivo de La Coruña niet weerstaan en verlaat Telstar

Eddahchouri is 'dankbaar' laat hij weten op de site van Telstar. "Telstar zal voor altijd als een warme en gemoedelijke club in mijn hart blijven. De sfeer en de betrokkenheid van iedereen rondom de club hebben mijn tijd hier onvergetelijk gemaakt. Ik ben dankbaar dat ik via Telstar deze mooie stap in mijn carrière kan zetten en zal de Witte Leeuwen altijd blijven volgen. Tot snel!"

Telstar speelt vrijdagavond (zonder Eddahchouri) in Leeuwarden tegen SC Cambuur. Uiteraard kun je dat duel live volgen bij NH Sport op NH Radio en in ons liveblog op nhsport.nl en in de app.