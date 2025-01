Politie deelt identiteit Heerhugowaardse verdachten in jacht op gestolen topstukken

De identiteit van de derde verdachte, een vrouw uit Heerhugowaard, wordt vooralsnog niet vrijgegeven.

Door hun namen en foto’s te delen, hoopt de politie meer te weten te komen over het duo. Waar zijn ze geweest en met wie hadden ze contact? Die informatie kan mogelijk leiden naar de verdwenen kunst.

Verdachte tas en auto

De politie is de verdachten op het spoor gekomen na de vondst van een tas die is achtergelaten in een wijk in Assen. Daarin werd ook kleding aangetroffen. Ook foto’s van deze tas en kleding worden door de politie nu gedeeld, evenals de plek waar de tas is gevonden.

Naast informatie over de verdachten, de tas en de kleding wil de politie ook meer informatie over een zwarte Ford Transit te krijgen. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat (één van) de verdachten mogelijk kort na de inbraak in een zwarte Ford Transit met het kenteken V-586-KR heeft gereden.

Zoektocht naar andere verdachten

Op 29 januari zijn in Heerhugowaard drie personen opgepakt voor de inbraak en diefstal in het Drents Museum op 25 januari. De verdachten zitten in volledige beperkingen en worden verhoord over hun rol bij de diefstal. Meer arrestaties zijn niet uitgesloten. De politie is nog op zoek naar een verdachte die in een bouwmarkt in Assen is gezien.

In Heerhugowaard zijn ook huiszoekingen gedaan, maar de gestolen kunst is nog altijd spoorloos.