Dronebeelden: vlammenzee legt industriepand Medemblik in de as

Een loods op een industrieterrein in Medemblik is vanavond volledig verwoest door een grote brand. Op dronebeelden is te zien hoe de vlammenzee om zich heen grijpt. Bij de brand is ook asbest vrijgekomen. Omwonenden wordt geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer is nog druk bezig met blussen.