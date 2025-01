Vals geld op de toonbank: meerdere winkeliers opgelicht met neppe biljetten

Dat bevestigt een politiewoordvoerder tegenover NH, al kan ze niet zeggen hoeveel meldingen er exact zijn binnengekomen over deze vorm van oplichting.

Alerte caissière vertrouwt het niet

Het gebeurde in ieder geval afgelopen dinsdag bij een supermarkt in Zwanenburg, zo blijkt uit het verhaal van een wijkagent in een besloten Facebook-groep. Een alerte caissière twijfelde aan de echtheid van het biljet dat ze van een vrouw had gekregen en riep haar manager erbij.

Op dat moment begon de vrouwelijke klant een gesprek met een mannelijke klant die bij een andere kassa iets probeerde af te rekenen, ook met een briefje van vijftig euro.

Toen ze doorkregen dat ze tegen de lamp liepen, sloegen op de vlucht. Een getuige ging er op de fiets achteraan en noteerde het kenteken van de auto. Dat kenteken is bekend bij de politie, en wordt meegenomen in het onderzoek.

Andere winkeliers waarschuwen

Volgens een getuige is hetzelfde vorige week bij bakker Van Maanen in winkelcentrum 't Paradijs gebeurd. "Ik zag de medewerker ermee naar de slager lopen om hen te waarschuwen", vertelt de vrouw aan NH. "Het briefje zag er heel echt uit."

Het betreffende filiaal van bakkerij Van Maanen wil niet op het incident ingaan en verwijst naar het hoofdkantoor. Of de bakkerij een pen of scanner gebruikt om briefgeld op echtheid te controleren is niet bekend.

De politiewoordvoerder raadt aan om altijd aangifte te doen of melding te maken van oplichting met vals geld of pogingen daartoe.