Te koop: unieke B&B met trams, trein en gevechtsvliegtuig in de tuin

Het begon met een verlengde Cadillac Fleetwood in de woonkamer, maar die kreeg al snel gezelschap van een Engelse dubbeldekker. Deze staat voor de helft in het huis en voor de helft buiten, waardoor het lijkt of de bus naar binnen is gereden. "De eigenaren hebben in het begin wel wat problemen gehad met de gemeente", vertelt makelaar Geert Klaver. "Uiteindelijk is dat opgelost en is alles onder de noemer tentoonstellingsruimte vergund. Ik vind het ook echt een kunstwerk in de polder."

Avontuurlijke kopers

Veertig jaar lang verzamelden eigenaren Frank en Irma Appel allerlei voertuigen, waardoor een heus themaparkje over vervoer is ontstaan. Zo is de ingang van het erf een spoorwegovergang inclusief waarschuwingslampen en harmonicahek. In de tuin staan trein- en tramstellen waar ook kan worden overnacht. "We zoeken een koper die avontuurlijk is ingesteld en ook iets heeft met vervoer natuurlijk. Je hebt ook een B&B-vergunning, dus dat biedt heel veel mogelijkheden. Daarnaast koop je natuurlijk ook een prachtige stolp."

