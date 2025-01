Fans van Galatasaray uit alle windstreken op de Dam: "Veel mensen uit Duitsland, Turkije, België"

Met vuurwerk en gezang zal het de binnenstadbezoeker niet ontgaan zijn. Honderden fans stonden bij het monument op de Dam. "De beste club van Turkije, Galatasaray is er dus wij staan nu hier", aldus twee supporters. "Ik kom zelf uit Rijen, klein Turkije. We staan nu hier op de Dam, het is best gezellig. Best druk."

En inderdaad, de Dam liep vol met fans van de Turkse club, maar ze kwamen zeker niet allemaal niet Turkije. "Ik ben hier met vrienden, er komen er nog meer en ze komen allemaal uit Istanboel", aldus een fan uit Arnhem. "Ik ben de enige die uit Nederland komt. Het wordt een topwedstrijd, een topdag."

Een ander groepje heeft ook de nodige kilometers afgelegd naar Amsterdam. "We zijn Turks, ik kom uit Barcelona, speciaal voor de wedstrijd", vertelt een supporter, zijn vrienden vullen aan: "Wij komen uit Salzburg, Oostenrijk."



De aftrap tussen Ajax en Galatasaray is vanavond om 21.00 uur. Zie het liveblog voor het laatste nieuws rondom de wedstrijd.