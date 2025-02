'Ontstoppers' actief in 't Gooi: mensen voor duizenden euro's opgelicht

Inmiddels probeert het bedrijf mensen in de omgeving te waarschuwen voor deze malafide praktijken. Maar het is lastig om iedereen te bereiken. "Het probleem is dat zodra de oplichters merken dat het bij ons niet meer werkt, ze opzoek gaan naar een ander bedrijf in Nederland. En dan maanden later komen ze weer terug bij ons. Zo gaan ze te werk. Het is echt heel naar."

Advocaat ingeschakeld

Teeuwissen Rioolreiniging heeft er nu genoeg van. Ze hebben een advocaat benaderd om te kijken of ze hier iets tegen kunnen doen, want makkelijk is dat niet. "Hoe gek dit allemaal ook is: de politie kan hier niks tegen doen. In principe doen ze gewoon hun werk, alleen onder een naam die niet van hen is."

De mensen betalen soms wel een tienvoud van wat ze normaal betalen voor dit soort werkzaamheden. Waar je bij het Huizer bedrijf aan 200 a 300 euro voor een gewone ontstoppingsdienst moet betalen, vragen de oplichters 3.000 tot soms wel 8.000 euro. "Deze week belde iemand die 8.000 euro moest betalen. Toen dachten we ook: dit kan echt niet langer."