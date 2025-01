Noordkop verleidt artsen in opleiding: "Hier is nog de romantiek van zorgen voor een dorp"

Van de groep aois komen er al een aantal uit de buurt. Sophie Mosk is 28, komt uit Anna Paulowna maar woont nu in Alkmaar. "Het is heel leuk om op deze manier meer praktijken te kunnen bekijken. Via je opleiding kom je maar bij twee. Je weet nooit wat het leven brengt maar ik denk dat ik wel in deze regio wil blijven werken. Ik vind de mensen heel prettig, lekker nuchter, dat ben ik zelf ook."

Mannes Francken is 31 en woont in Amsterdam. Hij is derdejaars loopt alweer een tijdje mee als arts in Den Helder en is nu bijna klaar met zijn opleiding. "Den Helder is natuurlijk alweer wat meer 'stads'. Maar je merkt daar dat mensen nog wel wat aannemen van de dokter. Dat is in de Randstad wel anders. Hier kun je soms met kleine uitleg al veel voor mensen betekenen."

Succesvol programma

"Het mooie aan werken hier is dat je niet te maken hebt met de klassieke, gestreste huisarts. Omdat we hier met drie man zijn, is er ruimte en kun je zelf veel invulling geven aan het vak. En ieder heeft zijn liefhebberijen rond het vak, ik doe zelf veel met ICT. Daar is ook tijd voor. En je bent hier nog de klassieke dorpsdokter: voor en door het dorp. Eigenlijk doe je het samen.", vertelt huisarts David Reijmerink.

Het is niet de eerste keer dat deze studiedagen worden georganiseerd. Inmiddels is het de zevende keer en het heeft effect, vertelt Jean Wittenberg van Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland. "We willen inspiratie bieden. Zo moet je het zien. En dat lukt. De huisarts uit Barsingerhoorn heeft ook deze studiedagen gevolgd. En we weten dat er meerdere jonge artsen aan het nadenken zijn om hun vak hier uit te komen oefenen."