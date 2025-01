🔴 Liveblog: Ajax verslaat Galatasaray; AZ na ruime achterstand nipt onderuit in Hongarije

21 minuten geleden

Ajax en AZ hebben allebei officieel de tussenronde bereikt. Ajax is twaalfde geworden op de ranglijst van de Europa League en ontmoet Union Sint-Gillis of PAOK Saloniki.

Voor AZ is Real Sociedad (eerdere tegenstander van Ajax) of Galatasaray de opponent. De loting is morgen vanaf 13.00 uur in Nyon. De heenwedstrijden in de tussenronde zijn op 13 februari, de returns zijn een week later.