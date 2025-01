🔴 Liveblog: Ajax verslaat Galatasaray; AZ na ruime achterstand nipt onderuit in Hongarije

3 minuten geleden

Ajax en AZ hebben allebei officieel de tussenronde bereikt. Ajax is twaalfde geworden op de ranglijst van de Europa League en ontmoet Union Sint-Gillis of PAOK Saloniki.

Voor AZ is Real Sociedad (eerdere tegenstander van Ajax) of Galatasaray de opponent. De loting is morgen vanaf 13.00 uur in Nyon.