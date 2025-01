Lees terug: Ajax verslaat Galatasaray; AZ na ruime achterstand nipt onderuit in Hongarije

30 januari 2025, 23.22 uur

Nils Eekhoff heeft aan de val in de derde etappe van de AlUla Tour een kaakfractuur en een gebroken tand overgehouden. Dat meldt zijn ploeg Team Picnic PostNL op de website. In Nederland zal worden bekeken of een operatie noodzakelijk is.

Eekhoff moest in de laatste kilometers uitwijken voor een andere renner die ten val kwam en belandde op een verhoogde stoeprand. Niet meer in staat uit zijn klikpedaal te komen ging hij daarna onderuit. De 27-jarige wielrenner ui Rijsenhout moest naar het ziekenhuis worden vervoerd.

"Hij heeft een tand gebroken en een kaakfractuur opgelopen", meldt teamarts Camiel Aldershof. "Voor nu is hij door het lokale ziekenhuis ontslagen, maar zodra hij terug is in Nederland zullen we verdere onderzoeken uitvoeren met onze specialisten om te bepalen of een operatie nodig is."