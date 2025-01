Deelscooters van Felyx verdwijnen uit Hilversum

De elektrische scooters van Felyx zijn te vinden in verschillende steden in Nederland. Via een app kunnen mensen verbinding maken met de deelscooters, om ze vervolgens te huren voor korte ritten binnen het servicegebied.

Toch bleek het in Hilversum geen succes. 1 juli vorig jaar werden er honderd aangeschaft om rond te rijden in de stad, maar die zullen per 1 februari weer verdwijnen. De afgelopen weken zijn de eerste groene scooters al verwijderd.

De gemeente laat weten dat ze zich nog wel in willen zetten voor het stimuleren van duurzaam vervoer, om Hilversum de komende jaren 'leefbaar, bereikbaar en verkeersveilig' te houden. 'Deelscooters passen hier goed bij en zijn een goed alternatief voor de auto.' De wit-paarse deelscooters van Check blijven wel actief in Hilversum.