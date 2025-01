Talentvolle keeper Kayne van Oevelen langer bij FC Volendam: "Berichtjes deden mij goed"

Van Oevelen debuteerde afgelopen seizoen in de laatste competitiewedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De 21-jarige sluitpost begon het seizoen als reservekeeper, maar won de concurrentiestrijd van Barry Lauwers. Daardoor is Van Oevelen inmiddels de onbetwiste nummer één.

Bouwsteen

"Met het openbreken en verlengen van het contract van Kayne slaan we als club een mooie slag", zegt technisch directeur Patrick Busby. "Kayne is een jonge, zeer talentvolle keeper in wie wij het volle vertrouwen hebben. Ook als we promoveren. Met het langdurig vastleggen van Kayne is de eerste bouwsteen van het nieuwe FC Volendam gelegd."

FC Volendam speelt morgenavond om 20.00 uur in de competitie tegen FC Den Bosch. De wedstrijd is live te horen op NH Radio.