Timmermannen vinden verstopte 'moffenzeef' tijdens verbouwing

Toen de mannen de 'moffenzeef' afleverden, werd hen meegedeeld dat het object zeker in het archief van het Verzetsmuseum zou worden opgenomen. Dat het echter ook zou worden tentoongesteld, hadden Arjan, Floris en Marc niet verwacht. "Het duurde even, maar in januari werden we gebeld door het museum. Ze vertelden ons dat ze het object zo bijzonder vonden dat ze het wilden opnemen in de collectie. Ze vroegen of wij erbij wilden zijn," zegt Floris.

'Het roept veel op'

Dat wilden ze uiteraard, en gisteren was het zover. "Je realiseert je pas wat voor uniek object het is," vertelt Floris. "Het werd in een kartonnen doos aangeleverd en heel voorzichtig, met blauwe handschoentjes aan, achter het glas gezet. Dat is toch wel heel bijzonder," voegen de drie mannen er trots aan toe.

Hoewel ze de vondst als bijzonder ervaren, vinden ze het ook belangrijk dat een object als dit het gesprek over de oorlog levend houdt. "Het roept veel op," aldus Arjan. Hij wordt overspoeld door berichten van anderen. "Een man belde me op en zei dat hij dit soort apparaten vroeger zelf maakte. Een andere persoon vertelde dat hij nog veel oorlogsmateriaal heeft, zoals voedselbonnen. Daardoor hebben we contact gelegd met het Verzetsmuseum."

Hoewel ze de vondst als iets speciaals beschouwen, blijven de mannen nuchter. "Het is een unieke vondst, maar het is niet alsof ik een gouden kroon heb gevonden," zegt Arjan lachend.