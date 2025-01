Aardgasvrij in 2040 niet haalbaar na warmtenet-debacle, stad gaat vol voor warmtepompen

Het is voor de coalitie en het college een voorlopig slotstuk van het hoofdpijndossier warmtenetten. Onverwachts komt het niet, maar pijnlijk is het wel. De stad wil vooroplopen in de energietransitie, maar het ambitieuze doel wordt ingehaald door de realiteit.

Even terug naar waar dit allemaal begon. Amsterdam wil van het gas af en besloot in 2020 om al in 2040 aardgasvrij te zijn: dat is 10 jaar eerder dan de rest van Nederland. Grote slagen moesten worden gehaald door veel buurten over te laten gaan op warmtenetten. Alleen besloot vorig jaar juli Vattenfall te stoppen met het aanleggen van warmtenetten in bestaande wijken. Het energiebedrijf wees de 'verslechterende marktomstandigheden' aan als de reden, daardoor zouden klanten in bestaande woningen geen 'aantrekkelijke tarieven' kunnen worden aangeboden.

Pels komt nu ook tot de conclusie dat door de problemen rondom de aanleg van warmtenetten de warmtetransitie stokt, schrijft ze in een brief aan de raad. "Het draagvlak voor collectieve warmtenetten is afgenomen omdat bewoners meer gaan betalen dan ze voor gas deden."

De wethouder blijft bij het achterliggende doel van de warmtetransitie: de CO2-uitstoot in de stad verminderen. In een brief aan de raad kondigt ze haar nieuwe koers uit.

Warmtepompen

Zo gaat de stad op korte termijn (drie tot vijf jaar) de inzet op warmtepompen (hybride en elektrisch) vergroten. Ook moeten Amsterdammers minder energie gaan gebruiken door bijvoorbeeld beter te isoleren. Op de middellange termijn wil het college een publiek warmtenet oprichten en warmtenetten aanleggen in buurten waar het wel betaalbaar is. Welke buurten dat gaan worden, is nog onduidelijk.

De warmtepompen moeten uiteindelijk in zo'n 110.000 woningen in de stad komen. Deze woningen waren ook al in de warmtevisie 2020 aangewezen om over te gaan op een warmtepomp in plaats van het warmtenet, maar Pels zegt daar nu 'actief' mee aan de slag te gaan.