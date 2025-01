Vermiste Uithoornse kat Appa na weken gevonden in Mijdrecht: 'Blijft maar miauwen'

"Vanavond zag ik een kat rond mijn huis scharrelen", schreef de Mijdrechtse gisteravond in een Facebook-groep voor vermiste katten. "Hij ziet er goed verzorgd uit, misschien is 'ie ontsnapt? Ik zorg nu voor hem, maar ik hoop dat we snel zijn eigenaar vinden, die hem zal missen."

Omdat de vrouw ook een foto van de kat had geplaatst, werd hij al snel herkend als de vermiste Appa uit Uithoorn. En dat blijkt zo te zijn, bevestigt zijn baasje Chadi tegenover NH. "We zijn heel blij."

Vrees voor ontvoering

Een week nadat Appa spoorloos was verdwenen, sprak NH met Chadi's zus Chaymae. Zij vreesde dat hun geliefde cyper was ontvoerd. "Hij is gechipt, dus als 'ie zou zijn doodgereden, hadden we het moeten horen", zei Chaymae tegen NH.