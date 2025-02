Goois Jazz Festival na 6 jaar weer terug, opbrengst naar goede doelen voor kinderen

Het Goois Jazz Festival wordt georganiseerd door Kiwanis Naarden. Het is 37e keer dat het evenement plaatsvindt. De netto opbrengst gaat naar goede doelen, waaronder Scouting Arrowe in Bussum en naar verschillende andere regionale doelen, gericht op het helpen van kinderen die dat nodig hebben.

Paul Vereijken is een van de 26 vrijwilligers van Kiwanis Naarden die helpen bij de uitvoering van het feest. Hij is blij dat het festival na jaren weer terug is: "Na corona wilden we het weer oppakken, maar het was altijd een behoorlijke klus om het te organiseren. Dat is toen even niet gelukt. Daarbij stapte een grote sponsor eruit."

Ze hebben nu een nieuwe sponsor gevonden: de gemeente. Dankzij die steun kan het dit jaar wél weer doorgaan. "De gemeente ziet heel duidelijk dat het Goois Jazz Festival een grote verbindende functie heeft. Zij wilden graag hun steentje bijdragen. Daar zijn wij heel blij mee; zonder de gemeente was dit niet te doen geweest."

Goede doelen

Vereijken benadrukt dat naast de verbindende factor het grootste doel is om geld op te halen voor de goede doelen. "Dit jaar richten we ons op de kinderen die het thuis niet breed hebben. Omdat ze uit armere gezinnen komen, of omdat ze een zorgplicht op zich moeten nemen."

Ze houden zich daarin met name bezig met de 'Week van de Mantelzorgers', zegt Vereijken. "Er zijn een hele hoop jonge kinderen in de regio die eigenlijk niet beter weten dan dat ze voor bijvoorbeeld hun ouders moeten zorgen. Aankomend jaar willen we een bijzonder uitje voor ze regelen."

Grote en kleine projecten

Ook regelt Kiwanis uitjes op zorgboerderijen en vullen ze rugzakjes voor school, voor kinderen uit arme gezinnen. "Maar we doen nog veel meer. Het varieert van kleine tot grote projecten. Ze zijn ons allemaal even dierbaar als je ziet hoeveel vreugde dat brengt. Daar word je stil van. Dan is het heel fijn als je ze een stukje ontspanning kan bieden, ook al is het maar één dag."

Het Goois Jazz Festival is 8 februari in het Spant! in Bussum. Onder meer Karin Bloemen, The Old School Band en de Stevie Wonder Tribute band komen optreden.