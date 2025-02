Bewoners Weespersluis ontevreden over voorzieningen in de wijk: "Er is hier niks"

Daarom diende een aantal bewoners bezwaren in tegen de bouw van toekomstige woningen in de wijk. Die bouw ligt daardoor voorlopig stil. Het gaat om bijna 300 woningen in totaal, aldus directeur Fred Langeslag van de ontwikkelaar van het gebied.

Dertien in dozijn nieuwbouwwijk

Maar wat mag je verwachten van een wijk in aanbouw? Stedenbouwkundige Henri de Groot schrikt niet van wat hij aantreft. "Mijn eerste indruk is uitstekend, mooie huizen en ik zie de ontwikkeling van eerste voorzieningen. Dit is wat ik noem, en dat zeg ik met respect, een typische dertien in dozijn nieuwbouwwijk in ontwikkeling", zegt hij, al wijzend naar de speeltuin en het voetbalveldje.

Volgens hem mag het best even duren voordat een nieuwe wijk luxevoorzieningen heeft, zoals uitdagende speeltuinen. Toch maakt hij zich wel zorgen over de basisvoorziening in de wijk. Zo biedt de nood-basisschool, die er binnen een jaar al moest komen, nog niet voldoende plek en is het noodgebouw van de kinderdagopvang niet in gebruik. Volgens de bewoners komt dat door een gebrek aan personeel.

