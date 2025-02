Hoe een gigantisch gat in de Texelse duinen de natuur juist helpt

De verwachting is dat het werk over een paar weken klaar is. Maar nabewerking van het gebied blijft nodig, omdat veel ongewenste planten hardnekkig terug zullen komen.

Het is de bedoeling om in de toekomst op meerdere plekken op Texel kerven te maken om zodoende het achterland van meer kalkrijk zand te voorzien. "We hebben een aantal locaties op het oog", zegt Plug. "Dan kijken we ook naar de waterveiligheid, recreatie en of er kolonies van broedvogels zijn. Dat moet echt goed worden afgewogen. We willen in het noordelijke gedeelte van Texel nog minimaal twee kerven realiseren."