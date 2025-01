Ode aan het Amsterdamse levenslied: "Amsterdamser dan Amsterdams, toch?"

"We zijn een Amsterdamse zaal en dat zullen we ook merken vanavond", vertelt Simon Reinink, algemeen directeur van Het Concertgebouw. "Amsterdam heeft geweldige muziek, wij houden van geweldige muziek en we vieren ook nog eens 750 jaar Amsterdam, hoe mooi om het Amsterdamse levenslied dan hier te laten klinken." Ook bezoekers zijn enthousiast over de locatie. "Dit is mijn favoriete plek voor concerten in Amsterdam. Er zijn zoveel legendarische artiesten geweest hier." Vrijdag wordt 'Amsterdam in concert' nog een keer georganiseerd. De avond is uitverkocht.