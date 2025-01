Man die zeven vrouwen aanrandde in ov krijgt acht maanden celstraf

Zwakbegaafd

De rechtbank heeft in de straf meegewogen dat verdachte Angelo A. zwakbegaafd is en dat psychologen hebben geoordeeld dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is. Sociaal gezien functioneert hij op het niveau van een kind van 1 tot 3 jaar en hij zou niet begrijpen wat er mis is met zijn gedrag. "Zijn fysieke en hormonale ontwikkeling is wel normaal verlopen, waardoor hij seksuele impulsen heeft. Deze impulsen kan hij niet op een sociaal geaccepteerde manier bevredigen", aldus de rechter.

De rechtbank neemt het advies om de feiten in sterk verminderde mate toe te rekenen over en veroordeelt A. tot acht maanden gevangenisstraf. Omdat het onvoorwaardelijke deel gelijk aan de tijd die A. al in voorarrest heeft gezeten, hoeft hij na de uitspraak niet meer terug de gevangenis in.

Wel krijgt A. een proeftijd van drie jaar en moet zich verplicht laten behandelen. Hieronder valt ook een behandeling gericht op een gezonde omgang met seksualiteit.