Twee ton aan hotelkamers, drugs en geladen wapen: OM eist 4 jaar cel tegen Oostzaner

'Een schoolvoorbeeld van een ondermijnende crimineel', zo omschrijft het Openbaar Ministerie (OM) de verdachte. Dit beeld komt naar voren uit onderschepte versleutelde berichten. Uit de verkregen chats blijkt dat K. betrokken was bij (en de voorbereidingen op) de handel in cocaïne. Daarnaast maakte hij volgens de berichten gebruik van een taxichauffeur, die hij instrueerde om drugs en geld te vervoeren. Deze chauffeur zou dezelfde 48-jarige man zijn die vorig jaar september werd veroordeeld tot 30 maanden celstraf wegens drugshandel.

40 hotel keycards

Volgens de officier van Justitie opereerde de verdachte van een hotel in Oostzaan. "Hij staat ingeschreven in de woning van zijn vrouw en kinderen, maar woont feitelijk in een grote hotelketen", aldus de officier tijdens de zitting. K. werd in juni 2022 aangehouden in het hotel.

Daar zou hij in twee jaar tijd voor bijna 200.000 euro aan hotelkamers hebben geboekt, soms meerdere kamers tegelijk. "Zijn hotelkamer bleek ingericht te zijn als zijn woonkamer, inclusief eigen kledingrek en snoep-pot, maar ook met een drugsvoorraad voor eigen gebruik en een geladen vuurwapen", aldus de officier. "Het hotelmanagement heeft de ogen gesloten voor deze gang van zaken, terwijl de K. met bijna veertig keycards van het hotel op zak liep."

Terugbetalen aan de staat

Ook zou K. als criminele geldschieter jarenlang actief betrokken zijn geweest bij amateurvoetbalclub OFC Oostzaan. De gemeente Oostzaan heeft meerdere pogingen gedaan om hem bij de club weg te houden. Uiteindelijk werd als voorwaarde voor de vergunning bepaald dat hij zich volledig moest terugtrekken uit de club.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tijdens de zitting gezegd dat de verdachte het geld dat hij met zijn criminele activiteiten heeft verdiend, moet terugbetalen aan de staat. De FIOD heeft zijn uitgaven onderzocht en berekend dat hij ongeveer 900.000 euro heeft verdiend met drugshandel.