Amsterdam groeit opnieuw, naar ruim 935.000 inwoners

Ter vergelijking: in heel Nederland kwamen er vorig jaar ruim 103.000 mensen bij.

De groei in Amsterdam komt onder meer doordat er meer baby's werden geboren dan er mensen overleden. Ook het positieve migratiesaldo speelt een rol: ruim 39.000 mensen uit het buitenland kwamen hier wonen, tegenover 25.0000 mensen die de stad juist verruilden voor het buitenland.

Tegelijkertijd was vertrek naar een andere gemeente binnen Nederland relatief populair. Zo vertrokken vorig jaar meer Amsterdammers naar een andere gemeente dan dat er mensen vanuit andere gemeenten naar Amsterdam kwamen.

De groei was overigens niet zo groot als die een jaar eerder. In 2023 kwamen er zo'n 16,8 duizend Amsterdammers bij; zo'n explosieve toename was in 77 jaar niet gezien. Ook toen kwam dat vooral door immigratie.