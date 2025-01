Haarlemse medicijnfabriek doneert vijf miljard behandelingen tegen rivierblindheid

Mectizan bestrijdt rivierblindheid, een ziekte die wordt overgedragen door kriebelmuggen. Die muggen komen vooral voor bij snelstromende rivieren. De ziekte kan blindheid veroorzaken. Het medicijn is ook effectief tegen de olifantsziekte, die door parasitaire wormen wordt veroorzaakt en kan leiden tot overmatige en pijnlijke zwellingen in ledematen.

Dankzij de Haarlemse pillen komt rivierblindheid inmiddels niet meer voor in Colombia, Ecuador, Guatemala, Mexico en Niger. De olifantsziekte is inmiddels in 19 getroffen landen overwonnen, vertelt Yao Sodahlon. Hij is het internationale hoofd van het donatieprogramma. "We zijn het team in Haarlem enorm dankbaar voor hun tomeloze inzet om het middel te leveren zo lang en zo veel als dat nodig is."

750.000.000 pillen per jaar

Het doel van het donatieprogramma is om de komende twee jaar nog eens 750 miljoen pillen per jaar te schenken. Daarvoor werkt Sodahlon onder meer samen met de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Dat de Verenigde Staten zich onder president Trump hebben teruggetrokken uit de WHO is wel een zorg voor de arts, die zelf vanuit de Amerikaanse staat Georgia werkt. Sodahlon hoopt dan ook dat Trump inziet hoe belangrijk de organisatie is voor de volksgezondheid wereldwijd.

Tekst loopt door onder de foto.