Mogelijke kunstdieven gepakt: wat nu? Vijf vragen over de zaak

Hoe groot is de kans dat het goud in een Noord-Hollands konijnenhok ligt?

"Het blijft speculatie. Als je kijkt naar eerdere kunstroven, zie je dat kunstwerken op de meest onlogische plekken worden verstopt. Van in de kruipruimte tot in een koffer. Er zijn zelfs schilderijen verstopt in de grond van een kerkhof."

Hoe werkt zo'n zoektocht?

"Gestolen kunst opsporen is een lastige klus. Kunstwerken kunnen vrijwel overal worden verstopt. Zo heeft Lentetuin van Van Gogh op enig moment verborgen gelegen op een industrieterrein in Sloten, al is de precieze locatie nooit duidelijk geworden. Goud is makkelijker te verbergen dan een schilderij—een konijn in een hok zal er niet aan knagen, om het zo te zeggen.