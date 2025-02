Nieuwe windmolens en zonneweides passen wel, maar niet in de plannen van omwonenden

In de Regionale Energiestrategie (RES) staat beschreven hoeveel zonne- of windenergie een regio moet opwekken om aan de doelstellingen van het klimaatakkoord te voldoen. Noord-Holland heeft twee strategieën, een voor het noorden en één voor het zuiden. Samen willen ze voor 2030 in totaal 6,3 TWh aan groene energie opwekken.

Daarvan is al een aardig deel gedaan. Zo zorgde de Noord-Hollandse wind voor 1.9 terawattuur (TWh) aan groene stroom en verzorgde de zon nog eens 1 TWh. Volgens de woordvoerder van de provincie zit er ook nog wat groene stroom in de pijpleiding - projecten die naar alle waarschijnlijkheid zullen slagen - zo'n 0.6 TWh in totaal.

De Regionale Energiestrategie is een levendig document, meldt de provincie op de website. Dat houdt in dat de strategie iedere twee jaar wordt geüpdatet met nieuwe technieken, inzichten en - misschien wel het belangrijkst - nieuwe locaties. Een grote horde in de richting van een groene toekomst blijkt iedere keer de vraag door welk keukenraam straks een grote windturbine of zonnepark te zien zal zijn.

Vandaag ligt het kaartje van Noord-Holland bij de Provinciale Staten op tafel met daarin de voorgestelde locaties voor zonneweides, windturbines en zonnepanelen op parkeergarages. Die locaties komen niet uit de koker van de provincie, maar zijn door Noord-Hollandse gemeenteraden aangewezen als geschikt. Zij bepalen uiteindelijk of die groene energiebronnen er komen of niet.