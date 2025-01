Politie mag preventief fouilleren rond Ajax-Galatasaray vanwege risico op ordeverstoringen

De Amsterdamse politie mag op meerdere plekken in de stad preventief fouilleren in aanloop naar het Europa League-duel tussen Ajax en de Turkse club Galatasaray. De driehoek (politie, justitie en burgemeester) houdt rekening met openbare ordeverstoringen en het afsteken van zwaar illegaal vuurwerk en daarom is een zogenoemd veiligheidsrisicogebied aangewezen.