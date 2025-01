Brandweer krijgt veel telefoontjes over "vreemde geur" in binnenstad, niet schadelijk

De geur is afkomstig van het Westelijk Havengebied, maar wat precies de bron is, wordt nog onderzocht. "Door de weersomstandigheden trekt de geur naar het centrum en vanwege de beperkte wind kan de geur wat langer blijven hangen."

De geur is in ieder geval niet schadelijk voor de gezondheid, volgens de woordvoerder. Mochten mensen er toch last van hebben, doen zij er goed aan om hun ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen.