Student Paul komt terug in gekraakte woning Amsterdam: "Voelt niet meer als mijn huis"

Met datzelfde woord beschrijft Paul ook de staat van zijn slaapkamer. Er ligt een tas op het bed die niet van hem is en de dekens liggen in de war. "Daar hebben ze gewoon op gelegen en hun spullen op gelegd. Het is echt gewoon goor."

Geen thuisgevoel

Paul is blij dat hij weer terug is in zijn eigen huis, maar een thuisgevoel heeft hij op dit moment niet. "Je ziet het. Het is allemaal heel vies." Wel slaapt hij vanavond 'gewoon' weer in zijn bed, al zegt hij zelf dat hij denkt dat het geen goede nachtrust wordt. "Ik ga hier maar slapen en hoop dat de krakers wegblijven." De slotenmaker heeft wel meteen de sloten veranderd nadat de Mobiele Eenheid door het pand ging.

Het Openbaar Ministerie laat aan AT5 weten dat zij vandaag bij de rechter-commissaris een spoedontruiming hebben aangevraagd nadat het voor het OM duidelijk genoeg was dat Paul echt in de woning verbleef. Volgens het OM waren 'verschillende factoren' de reden waarom er niet eerder ontruimd kon worden.