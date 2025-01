Omwonenden zijn helemaal klaar met autokerkhof langs Vijfhuizerdijk

Tegen NH laat een woordvoerder van de gemeente weten dat zij 'op de hoogte is van de situatie'. Of de gemeente kan handhaven op particulier terrein is 'afhankelijk van het soort overtreding en de vraag of wij in het desbetreffende geval het bevoegd gezag zijn om te handhaven'.

Over de specifieke situatie langs de Vijfhuizerdijk kan de gemeente nu geen uitspraken doen, omdat er inmiddels ook vragen zijn gesteld in de gemeenteraad over de vuilstort op het terrein.

Een andere Nieuwebrugger probeert het voor zichzelf te relativeren. "Er zijn uiteindelijk grotere problemen in de wereld, maar hij richt op deze manier wel gewoon schade aan. Denk aan wat er bijvoorbeeld allemaal uit die autowrakken lekt. Het is gewoon doodzonde."