Overval op winkel in West, 'schermutseling' tussen overvaller en medewerker

Iets voor 18.00 uur kwam de overvaller de winkel binnen met een breekijzer. Er werd gedreigd, maar de medewerker van de winkel greep in. Na wat getrek en geduw, koos de overvaller er voor om de winkel zonder buit te verlaten. De medewerker raakte niet gewond tijdens de overval.

De politie heeft onderzoek gedaan in de winkel en in de omgeving naar de overvaller gezocht. Er kon geen verdachte worden aangehouden. De zaak was vorig jaar november ook al het doelwit van een overval.