In Heerhugowaard wordt volop gespeculeerd na aanhoudingen: 'Ik zag de politie een kruipruimte openen'

Ricardo woont in de Schoorlaan en zag gistermiddag veel politie en andere medewerkers door zijn straat heenrijden. Volgens hem werd niet alleen een man aangehouden en meegenomen, maar ook zijn vrouw en twee jonge kinderen gingen mee met de politie. "In de middag werd er een inval gedaan. We hoorden dat ze met een stormram naar binnen gingen."

Of deze aanhouding daadwerkelijk voor de kunstroof was, wil de politie nog niet bevestigen. Ricardo hoopt daarom ook dat de politie daar met een goede reden is binnengevallen bij het gezin. "Voor hen vind ik het wel heftig. Je moet niet zomaar gezinnen lastigvallen."

Volgens Ricardo gaan er al veel verhalen rond in de buurt. "Daarom is het belangrijk om bij de feiten te blijven. Voor er iets is bewezen blijven ze onschuldig."