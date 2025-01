Met steun van 1200 supporters hoopt AZ in Hongarije op directe plaatsing achtste finale

Het gaat AZ in Europa dit seizoen voor de wind. In een zeer lastige groepsfase staan de Alkmaarders er uitstekend voor. De zekerheid is er al van de tussenronde, maar de hoop is op meer morgenavond tegen Ferencváros. Dat zal aan de steun van de Alkmaarse fans niet liggen. Ruim 1200 supporters zijn erbij in het Hongaarse Boedapest.